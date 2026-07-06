Кардымовская ЦРБ получила новый монитор для наблюдения за мамами и малышами

Фото: Соцсети Кардымовской ЦРБ.

Кардымовская центральная районная больница получила современный монитор для определения физиологических показателей матери и плода. Оборудование приобрели в рамках укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения и областной госпрограммы «Развитие здравоохранения в Смоленской области».

Новый аппарат позволяет врачам в реальном времени отслеживать сердечный ритм плода, давление, пульс и другие важные параметры будущей мамы. Это помогает своевременно выявлять риски и принимать меры для сохранения здоровья матери и ребёнка.

Поставка оборудования делает медицинскую помощь в Кардымовском районе более доступной и безопасной, чтобы пациенты получали современную диагностику на месте, без необходимости выезжать в другие города.