В Смоленской области за сутки горели дом, баня и гараж, в ДТП пострадали мужчина и ребёнок

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Смоленской области несколько раз выезжали на тушение пожаров. В Смоленске на улице Беляева загорелось нежилое здание — повреждена кровля на площади 2 квадратных метра, на месте работали 4 сотрудника МЧС и одна единица техники. В деревне Новое Куприно Смоленского округа горел частный дом, в Смоленске на улице Маршала Еременко — гараж, а в селе Пречистое Духовщинского округа огонь повредил стену бани на 2 квадратных метра. Там пожар тушили два огнеборца.

В микрорайоне Королевка в одной из квартир шестнадцатиэтажки подгорела пища — помощь спасателей не потребовалась. Также дважды ликвидировали горение мусора.

На трассах региона произошло три ДТП. Утром 5 июля на 186-м километре М-1 в Вяземском округе столкнулись две грузовые машины, одна съехала в кювет — пострадавших нет. Вечером на 172-м километре в Гагаринском округе боковое столкновение двух легковушек: помощь медиков понадобилась 56-летнему мужчине и 6-летнему ребёнку. Ночью на 349-м километре в Кардымовском округе грузовик врезался в тросовое ограждение — без пострадавших, спасатели смыли с дороги легковоспламеняющиеся жидкости, предотвратив возгорание.

На водных объектах региона происшествий не зафиксировано.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что на трассе М-1 в Смоленском районе легковой автомобиль совершил наезд на тросовое разделительное ограждение, обошлось без пострадавших.