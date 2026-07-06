В Смоленске проверят благоустройство дорог после ремонта сетей

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В областном центре полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону — одна из главных тем на общегородских планерках. К 1 июля все работы на инженерных сетях с полным восстановлением благоустройства должны были завершиться. Срок вышел, и теперь по каждому объекту готовят развёрнутый доклад с обязательным фотоотчётом. По итогам будут приняты конкретные решения, в том числе в отношении тех, кто не выполнил поставленные задачи, сообщил мэр Александр Новиков.

Мэр Смоленска отметил, что особое внимание должно быть уделено качеству восстановления асфальтобетонного покрытия — работы должны выполняться с обязательным уплотнением, чтобы избежать просадок и разрушений в будущем. Ответственность за результат лежит на всех, кто задействован в процессе, резюмировал мэр.