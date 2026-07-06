Хиславичи отпраздновали 500-летний юбилей масштабной ярмаркой и концертом

Фото: Правительство Смоленской области.

В эти выходные один из старейших населённых пунктов Смоленской области — посёлок Хиславичи — отметил полутысячелетний юбилей. Торжества собрали жителей и гостей, представителей власти и творческие коллективы.

Центральным событием стала ярмарка-выставка с 27 брендированными павильонами от каждого муниципального округа. Гости пробовали домашние соления, выпечку, варенье, квас и наваристую уху. Были представлены кухни разных народов — татарская, удмуртская, якутская и другие, а участники в национальных костюмах создавали праздничную атмосферу. Свои делегации направили и белорусские партнёры, что подчеркнуло прочность дружеских и культурных связей.

На главной сцене выступили творческие коллективы, российская поп-группа «Демо» и Евгений Холмский — «золотой голос» группы «Турбомода». Для детей и взрослых работали интерактивные площадки, проходили мастер-классы народных ремёсел и спортивные состязания.