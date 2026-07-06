Девять жителей Смоленской области получили знак «Почётный донор России»

Фото: Правительство СО.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Смоленском центре крови прошла церемония вручения нагрудных знаков «Почётный донор России». Высокой государственной награды удостоены 9 жителей региона. Звание присваивают за многолетнее бескорыстное служение: для этого нужно безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз, плазму — не менее 60 раз или выполнить установленное сочетание донаций.

На сегодняшний день в Смоленской области звания «Почётный донор России» удостоены 1844 человека. Только в 2025 году знак получили 102 жителя, а с начала 2026 года — ещё 55. Для почётных доноров предусмотрен комплекс мер соцподдержки: ежегодная денежная выплата, право на отпуск в удобное время, внеочередная медпомощь в государственных учреждениях и первоочередное получение льготных путёвок на санаторно-курортное лечение.