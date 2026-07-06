Смолянка Александра Ануфриева стала чемпионкой России по спортивной гимнастике

Фото: Правительство СО.

В Калуге завершился чемпионат России по спортивной гимнастике, где 16-летняя представительница Смоленской области Александра Ануфриева завоевала золото в опорном прыжке с результатом 13,800 балла. Также в её копилке — бронза в вольных упражнениях и третье место в финале индивидуального многоборья.

Александра тренируется под руководством Кристины Кисельер-Щербаковой в комплексно-спортивной школе Смоленского государственного университета спорта. Наставник занимается с гимнасткой с пяти лет и отмечает, что успех стал результатом упорного труда и правильного настроя. Сама Кристина Кисельер-Щербакова — мастер спорта по спортивной гимнастике, в 2016 году в составе сборной ЦФО становилась чемпионкой России.

Губернатор Василий Анохин поздравил спортсменку с победой и подчеркнул, что смоленские спортсмены славятся характером, упорством и настоящим спортивным духом. В Федерации спортивной гимнастики России также поздравили смолянку с отличным результатом на чемпионате России-2026.