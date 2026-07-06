Поездами Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша за три месяца воспользовались более 25 тыс. человек

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

С момента запуска трансграничных пригородных поездов из Смоленска в белорусские Витебск и Оршу прошло всего три месяца, а пассажиров уже — как грибов после дождя: больше 25 тысяч человек. Причём если в апреле энтузиастов новых маршрутов было чуть больше 5,5 тысяч, то в мае и июне их число почти удвоилось — около 10 тысяч ежемесячно. Витебск оказался фаворитом: почти 15 тысяч смолян и гостей региона выбрали именно это направление. Особенно людно было в длинные майские и июньские выходные — поезда ходили с аншлагами.

Запуск маршрутов стал реальностью благодаря Декрету Высшего Госсовета Союзного государства, который подписали президенты России и Беларуси. А торжественный старт дали 2 апреля — в День единения народов. В режиме видеоконференции соединили Санкт-Петербург, Минск и Смоленск, и с тех пор поезда курсируют ежедневно, сообщили в Правительстве Смоленской области. На линии до Витебска — современные рельсовые автобусы РА-3, до Орши — электропоезда ЭП3Д. Летом назначают до трёх пар в сутки, а в пик спроса добавляют дополнительные рейсы.

Главный бонус для пассажиров — экономия времени. Беспересадочное сообщение сокращает путь более чем на полтора часа. Теперь съездить в Беларусь на выходные — как в соседний район. Неудивительно, что интерес только растёт.

Губернатор Василий Анохин назвал популярность маршрутов не просто цифрами, а живым доказательством тесных связей между странами. По его словам, поезда укрепляют добрососедство, туризм и экономику региона.