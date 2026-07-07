В Смоленске впервые пройдёт масштабный сплав на сапах по Днепру

Фото из архива. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

18 июля более 350 участников соберутся на Шейновском пляже, чтобы вместе проплыть по Днепру до Владимирской набережной. Это не гонка, а красивое водное шествие, где главное — эмоции и общий настрой. Организаторы обещают общее финишное фото и чувство причастности к большому событию.

Участвовать могут только совершеннолетние, обязательно наличие спасательного жилета и страховочного лиша. Стартовый взнос — 600 рублей, количество мест ограничено. Регистрация уже открыта по ссылке https://smolensk.sportog.ru/.

Фото организаторов.

В день фестиваля: с 13:30 — сбор и регистрация на Владимирской набережной, где будут работать сцена, ярмарка и активности от партнёров. В 15:00 автобусы доставят участников на Шейновский пляж, в 17:00 — старт сплава. Около 18:00 колонна подплывёт к мосту на Большой Советской для масштабной фотосъёмки с высоты. Финиш — в 18:30 на Владимирской набережной.

В программе — розыгрыш призов: сапборд, годовой набор бытовой химии от спонсоров. Часть улиц в день мероприятия перекроют, организаторы просят заранее продумать маршрут.

Событие проходит при поддержке правительства и минспорта Смоленской области, Альфа-Банка, сети «Grass Смоленск», Смоленской мыловаренной компании и SUB-клуба Смоленск. Группа сплава ВК: https://vk.com/club239973786

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в регионе активно развиваются новые форматы активного отдыха, включая водные виды спорта и туристические сплавы.