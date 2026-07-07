Мошенники рассылают смолянам сообщения о возврате переплаты за отопление

Злоумышленники, прикрываясь вывеской управляющих компаний, отправляют уведомления с предложением вернуть деньги за отопление. В сообщении указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке — якобы для получения средств.

В Госуслугах предупреждают: настоящие организации не оформляют возвраты таким способом и никогда не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Проверять информацию о перерасчётах и начислениях можно только через приложение «Госуслуги Дом» или напрямую в своей управляющей компании.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в регионе участились случаи телефонного мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками соцзащиты и предлагают компенсации за коммунальные услуги.