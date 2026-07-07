Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 4:35

Глава Смоленска проверит Ленинский район по жалобам жителей в соцсетях

Источник:kp.ru
Фото: администрация г. Смоленска.

Фото: администрация г. Смоленска.

В субботу, 11 июля, состоится очередной объезд Ленинского района. Маршрут формируют на основе обращений смолян в социальных сетях — проедут по адресам, откуда поступает больше всего вопросов. Вместе с заместителями, начальником территориального управления и всеми ответственными проверят сезонные работы: уборку территорий, содержание дворов, состояние зелёных зон и работу коммунальных служб, сообщает городская администрация.

Запланированы встречи с жителями на проблемных точках — вопросы будут обсуждать на месте. С желающими пообщаться лично с мэром свяжутся дополнительно, чтобы уточнить время и место встречи.