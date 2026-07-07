В Духовщинском округе ищут свидетелей ДТП, в котором тяжко пострадал водитель «УАЗа»

Авария произошла 13 ноября 2024 года около 16:42 на 27-м километре автодороги «Витязи — Духовщина — Белый — Нелидово». Водитель 1965 года рождения за рулём «Хендай Крета» при движении по нерегулируемому перекрёстку не уступила дорогу автомобилю «УАЗ 236022 UAZ PROFI» под управлением водителя 1960 года рождения, который двигался со стороны деревни Шиловичи, и столкнулась с ним. В результате ДТП водителю «УАЗа» причинены телесные повреждения, которые судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как тяжкий вред здоровью.

Следствие просит возможных очевидцев и свидетелей происшествия сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (4812) 77-46-18 (отделение по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Смоленской области).