В Велижском округе модернизировали водоснабжение и продолжают ремонт сетей

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленской области продолжают обновлять коммунальную и дорожную инфраструктуру в муниципальных образованиях. Губернатор Василий Анохин называет модернизацию объектов ЖКХ одним из ключевых приоритетов региональной политики. В Велижском округе, где проживают более 6 тысяч человек, реализуют масштабные проекты по улучшению качества жизни.

В 2025 году в Велиже завершилось строительство нового водозабора на улице Ерёменко. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Производительность станции — 40 кубометров в час. Пробурены две скважины, проложен водовод протяжённостью 684 метра, смонтировано 10 колодцев, установлены водонапорная башня и резервный дизель-генератор. Водоснабжение улучшено для более чем 2 тысяч жителей, вода подаётся в районную больницу и детский сад № 2.

В 2026 году ведётся капитальный ремонт водопроводных сетей на улицах Победы, Красинец, Куйбышева и Недоговорово. Всего заменят более 2,3 километра труб, установят 32 железобетонных колодца и пожарный гидрант. Обновление инфраструктуры в Велижском округе — часть общей стратегии развития региона.