На улице Октябрьской революции в Смоленске зажгли «звёздное небо»

Фото: Администрация г. Смоленска.

На пешеходной аллее улицы Октябрьской революции завершается установка световой инсталляции «звёздное небо». Это одна из самых оживлённых улиц Смоленска — ежедневно здесь проходят сотни горожан и туристов. Общая протяжённость гирлянды — 480 метров, высота от земли — 3,8 метра.

Аналогичная подсветка уже смонтирована на улице Ленина и стала популярной фотозоной. Теперь такая же появилась на аллее, где установлены стенды с выдающимися смолянами. Вчера прошли предварительный запуск гирлянды и комиссионная приёмка работ. Вечером и ночью здесь теперь особенно красиво.