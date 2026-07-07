Смоленская область вошла в число лидеров России по цифровизации экспортной поддержки

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Опыт нашего региона отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с Президентом Владимиром Путиным. Смоленская область одной из первых интегрировала региональные меры поддержки экспортёров в цифровую платформу «Мой экспорт» и полностью перевела их в электронный формат. В прошлом году к платформе подключились 16 регионов, но только два — по собственной инициативе, и среди них — Смоленская область.

Сегодня смоленские предприятия в онлайн-формате получают не только федеральные услуги: кредитование, страхование, участие в международных проектах, но и региональные: сертификаты «Сделано в Смоленске» и включение в электронный каталог. В этом заслуга Регионального центра поддержки экспорта, который вместе с Министерством экономического развития региона закрепил за собой статус одного из ведущих институтов развития экспортной деятельности в стране.

Цифровизация позволила в среднем в 2–2,5 раза сократить сроки получения мер поддержки. Предприятия могут оперативно получать услуги и сосредоточиться на развитии внешнеэкономической деятельности. С этого года цифровизация экспортной поддержки стала системной задачей для всех регионов, а с 2026 года этот показатель войдёт в число критериев оценки эффективности Регионального экспортного стандарта. Смоленская область уже сегодня демонстрирует высокие результаты: стопроцентное выполнение стандарта регион обеспечивает четыре года подряд.