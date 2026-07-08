Три семьи из Смоленской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

Фото: Правительство СО.

В Мастерской управления «Сенеж» с 5 по 8 июля проходит финал второго сезона конкурса. За главный приз борются 328 семей из 85 регионов — более двух тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Смоленскую область представляют 19 человек в составе трёх команд: Кукушкиных-Покладовых, Корнеевых и Кабанцовых-Курчавых.

Семья Кукушкиных-Покладовых — единственная команда от региона, прошедшая в финал по итогам окружного полуфинала. В их составе восемь человек: супруги Мария и Алексей, сыновья Максим и Михаил, бабушки Ольга Ивановна и Наталия Константиновна, дедушки Владимир Валерьевич и Николай Петрович. Они прошли все 48 заданий дистанционного этапа.

Семья Корнеевых — пример того, как любовь и поддержка близких помогают достигать успеха. Команду возглавляет аспирант Захар Масликов. Лариса Анатольевна — учитель школы №39, председатель областного родительского комитета и руководитель школьного волонтёрского отряда. Кирилл — ученик 8 класса, активист, занимается баскетболом. Андрей Владимирович — победитель конкурса «Лучший папа». Бабушка Наталья Викторовна — ветеран труда. Алёна — старшая дочь, выпускница СмолГУ, журналист.

Семьи Корнеевых и Кабанцовых-Курчавых получили путёвки в финал через дополнительный отбор, войдя в число 30 семей из 20 регионов. Всего во втором сезоне от Смоленской области участвовали более 1 200 семей — свыше 4,2 тысячи человек. По правилам, в команде должно быть минимум четыре представителя не менее трёх поколений. Среди финалистов — педагоги, железнодорожники, военные, врачи, строители, многодетные семьи и те, где старшее поколение вместе уже больше полувека.

Целый год семьи выполняли задания, искали общие увлечения и изучали историю своего рода. Главный приз для 60 семей-победителей — сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Имена победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности. Все 328 финалистов получат в подарок семейные путешествия.