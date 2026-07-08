В Смоленске пройдёт региональный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Фото из архива. Фото: Алексей ФОКИН.

11 июля на территории дворца спорта «Юбилейный» участники смогут проявить себя в соревнованиях по шести направлениям: скейтбординг, BMX, самокат, брейкинг, хип-хоп и граффити. Гости увидят соревнования, а также поучаствуют в мастер-классах по катанию на роликах, брейкдансу и стрит-арту.

Программа дня начнётся в 10:00 с регистрации и мастер-класса «Ролики с нуля». С 11:00 до 15:00 пройдут соревнования по брейкингу, BMX, граффити, хип-хопу, самокату и скейтбордингу. В 15:30 — награждение победителей, в 16:00 — мастер-класс по брейкдансу.

Победители регионального этапа при финансовой поддержке региона представят Смоленскую область на гранд-финале во Владивостоке, который пройдёт с 16 по 20 сентября.

Губернатор Василий Анохин отметил, что в этом году Смоленск стал Молодёжной столицей России, а «КАРДО» — важный шаг в поддержке молодёжи. Он подчеркнул, что регион активно развивает спорт и творческие направления, а фестиваль станет ярким событием для участников и гостей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

«КАРДО» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и программы «Регион для молодых». Организатор — «Молодёжный центр «Пушкинский» при поддержке Правительства Смоленской области.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что Смоленск получил статус Молодёжной столицы России, и в регионе запланирована серия крупных молодёжных мероприятий.