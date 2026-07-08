Водитель служебного УАЗа осуждён за ДТП, в котором погибла пассажирка

Фото: Объединенная пресс-служба судов Смоленщины.

Суд Духовщинского района признал водителя УАЗа, принадлежащего Кардымовскому комплексному центру социального обслуживания, виновным в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека. Он приговорён к 1 году 6 месяцам колонии-поселения с лишением прав на 2 года.

Авария произошла 16 февраля 2024 года на 361-м километре трассы М-1 «Беларусь». Водитель служебного автомобиля при повороте налево не пропустил встречный «Фольксваген Поло». Пассажирка УАЗа получила травмы и скончалась в больнице спустя четыре месяца — 19 июня 2024 года.

Суд взыскал с Кардымовского КЦСОН в пользу потерпевшего 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и почти 126 тысяч рублей на погребение. Защита пыталась обжаловать приговор, но 7 июля 2026 года областной суд оставил его без изменений.