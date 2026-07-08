В Смоленске с 2027 года начнут масштабный ремонт дворов

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На совещании в Правительстве области обсудили состояние дворовых проездов, качество дорожного покрытия и комплексное обновление дворовых территорий. Принято решение с 2027 года приступить к масштабной программе по ремонту дворов — обновят асфальтовое покрытие, приведут в порядок внутридворовые проезды. Приоритет отдадут участкам, которые наиболее востребованы у жителей.

Также поручено организовать системную работу по уходу за зелёными насаждениями с учётом особенностей каждого двора. Кроме того, в этом году необходимо полностью завершить работы по устройству освещения дворов в Ленинском районе. В дальнейшем аналогичные проекты реализуют в Промышленном и Заднепровском районах.

Поставлена задача сформировать поэтапный график работ по каждому двору, чтобы жители были заранее проинформированы о сроках, а действия всех служб синхронизированы.