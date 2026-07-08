В Смоленской области заработала «горячая линия» по платным образовательным услугам

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 17 июля Консультационный центр по защите прав потребителей проводит «горячую линию» для жителей региона. Специалисты бесплатно проконсультируют по вопросам заключения и расторжения договоров, оплаты и возврата средств за обучение, а также помогут составить претензии к образовательным организациям.

Звонки принимают по будням с 9:00 до 17:00 по телефону: (4812) 64-60-26. Также круглосуточно и без выходных работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8-800-555-49-43 — звонок бесплатный.