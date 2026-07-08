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НовостиОбщество8 июля 2026 8:45

Смоленская учительница перевела мошенникам 600 тысяч рублей на «безопасный счёт»

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратилась местная жительница 1960 года рождения, работающая учителем в школе. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой службы, и сообщил, что её сбережения пытаются похитить мошенники. Чтобы спасти деньги, он убедил женщину перевести все накопления на «безопасный счёт» через банкомат. Смолянка перечислила 600 тысяч рублей и только потом поняла, что её обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Примечательно, что потерпевшая знала о существовании таких схем, но всё равно попалась на уловку.