Смоленская учительница перевела мошенникам 600 тысяч рублей на «безопасный счёт»

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратилась местная жительница 1960 года рождения, работающая учителем в школе. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой службы, и сообщил, что её сбережения пытаются похитить мошенники. Чтобы спасти деньги, он убедил женщину перевести все накопления на «безопасный счёт» через банкомат. Смолянка перечислила 600 тысяч рублей и только потом поняла, что её обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Примечательно, что потерпевшая знала о существовании таких схем, но всё равно попалась на уловку.