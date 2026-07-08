Время делать выбор. Как в Смоленске проходит приёмная кампания - 2026

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ЕГЭ позади, выпускные отгремели, аттестаты разложены по папкам. Но расслабляться выпускникам и их родителям рано - на смену экзаменационной нервотрёпке пришла другая, приёмная. Логика здесь простая. Хватит баллов - повезёт учиться на бюджете. Не хватит - вузы региона с радостью научат за деньги, благо мест хоть отбавляй.

Сроки поджимают

Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, приём документов закроется 25 июля. Колледжам и техникумам региона дали небольшую фору - там документы принимают до 15 августа. Подать их можно как угодно: лично, почтой, через «Госуслуги» или через сайт самого учебного заведения, если у него есть свой онлайн-сервис.

В сумме смоленские вузы, колледжи и техникумы готовы взять на бюджет больше 7,5 тысячи первокурсников. Отдельная история - целевики: для них зарезервировано 457 мест. Больше всего таких мест выделил медуниверситет - свыше 200, следом идёт СГУ со 129 местами.

Целевикам, к слову, полагается неплохая поддержка. Губернатор Василий Анохин рассказал, что за 90+ баллов ЕГЭ дают повышенную стипендию: младшим курсам - 10 тысяч рублей, старшим - уже до 20 тысяч. Плюс компенсация за общежитие до 1000 рублей в месяц. Будущим педагогам доплачивают отдельно - от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно, а тем, кто после диплома пойдёт преподавать в смоленские школы, добавят ещё пять тысяч (а отличникам - шесть).

Что творится на бюджете

В СмолГУ на эту кампанию заложено около 400 бюджетных мест, но разброс по направлениям приличный. Возьмём «Химию и биологию» с двумя педагогическими профилями: по общему конкурсу туда попадут всего два человека, остальные 13 мест расписаны между целевиками, льготниками и квотниками. А вот где реально есть простор - «Прикладная математика и информатика» (19 мест), «Прикладная информатика» (18) и «Радиотехника» (17).

Есть и направления, куда конкурс вообще не объявляют: «Архитектурное проектирование», «Русский язык и литература», «Английский и немецкий языки». Сюда попадают только по квоте, целевому направлению или за деньги. Юристов, специалистов судебной деятельности и дизайнеров в СмолГУ тоже готовят исключительно платно - цены пляшут от 142 тысяч рублей до почти 300 тысяч, если речь о «Дизайне».

Спортивный университет региона тоже не сидит без дела: на 4 июля при 268 бюджетных местах уже подано 483 заявления. На «Физической реабилитации» - 3,5 человека на место, на «Безопасности жизнедеятельности» - почти 5, а на «Туризм» при всего 8 бюджетных местах пришло 32 заявления. Платное обучение здесь стоит от 113,6 до 155 тысяч рублей в год.

Смоленская сельхозакадемия рассчитывает принять на бюджет 209 студентов, из них 48 - по квотам и 59 - целевики (в том числе 15 будущих агротехнологов). Больше всего бюджетных мест - на «Технологии хранения и переработки сельхозпродукции» (15), а также на «Ветеринарно-санитарной экспертизе» и «Автоматизации и роботизации технологических процессов» (по 14 на каждое). А вот на «Землеустройстве и кадастрах» или «Садоводстве и ландшафтном дизайне» - только платное обучение: первый курс обойдётся в 188 и почти 160 тысяч рублей соответственно.

Смоленский филиал НИУ «МЭИ» держит похожие цены за платное обучение, но на бюджет планирует набрать больше - 280 студентов. На «Информатику и вычислительную технику» возьмут 50 человек (6 целевиков, 10 по квотам). На «Теплоэнергетику и теплотехнику» - 25 мест (6 по квотам, 13 целевиков). А самый крупный набор - на «Электроэнергетику и электротехнику»: тут 100 бюджетных мест, включая 20 по квотам и 21 по целевому.

Медицина - традиционно дороже всех

Самые высокие цены за обучение по-прежнему у медуниверситета, сообщают коллеги с сайта "АиФ-Смоленск". Будущим стоматологам первый год обойдётся в 350 тысяч рублей, а вот подготовка клинических психологов - почти вдвое дешевле, 162 тысячи. Но при высоких баллах ЕГЭ шанс попасть на бюджет вполне реален - стоит побороться самому или подать документы на целевое обучение.

Цифры такие: на «Лечебное дело» по общему конкурсу возьмут 70 человек плюс 135 целевиков, на «Педиатрию» - 41 и 87 соответственно. Бюджетные места есть и на стоматологии. В целом на бюджете в медуниверситете будут учиться 420 первокурсников, из которых 243 - целевики.