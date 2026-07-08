Фото: Смоленский городской Совет, Алексей Чистозвонов.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поздравил смолян с Днём семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают праздник, посвящённый семейным ценностям, домашнему теплу и уважению к старшим. В поздравлении председатель горсовета подчеркнул, что эти незыблемые устои укрепляют моральные основы общества и служат залогом могущества страны.

Анатолий Овсянкин пожелал каждой семье любви, здоровья, счастья и благополучия, а тем, кто ещё в поиске — скорейшей встречи со своей второй половинкой.