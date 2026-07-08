В Смоленской области 9 июля ожидаются дожди и до +22°С

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду в регионе будет облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь, днём в отдельных районах возможна гроза. Ветер южный, 7–12 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +9°С…+14°С, днём +17°С…+22°С. В Смоленске: ночью +10°С…+12°С, днём +18°С…+20°С. Атмосферное давление составит 726 мм рт. ст. и будет расти.

По народной примете, в день Давида Земляничника дождь предвещает затяжное ненастье вплоть до листопада. В народе говорили: «Как зарядило с Давыдова дня, так и будет моросить».

МЧС напоминает: выходя из дома, выключайте электроприборы из розетки, даже если отлучаетесь ненадолго.