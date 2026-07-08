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НовостиОбщество8 июля 2026 12:07

В Угранском районе прокуратура отсудила у местной жительницы полтора гектара леса

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина владела участком возле деревни Полувочинки, но не учла, что часть её земли на самом деле находится на территории лесного фонда. Когда это вскрылось, прокуратура пошла в суд с требованием вернуть государству положенное.

Суд встал на сторону закона — 1,16 гектара леса вернули в федеральную собственность. Границы участка в ЕГРН скорректировали. История ещё раз напомнила, что лес — это не просто «зелёная зона», а земли с чёткими границами и строгим учётом, и шутить с этим не стоит.