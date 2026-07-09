В Смоленской области в 2026 году обновляют 70 общественных и дворовых пространств

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работы идут во всех 27 муниципальных образованиях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы. Часть объектов выбрали сами жители в ходе Всероссийского голосования. С 2023 года в регионе привели в порядок уже более 260 территорий, сейчас на завершающем этапе — 13 муниципалитетов, включая Краснинский, Хиславичский, Дорогобужский, Гагаринский, Демидовский, Руднянский, Вяземский, Угранский, Кардымовский, Шумячский, Холм-Жирковский, Велижский округа и Смоленск.

Некоторые объекты уже открыты, остальные сдадут до конца года. В Кардымово завершили первую очередь благоустройства пруда в Центральном парке: укрепили склоны, сделали смотровую площадку с террасной доской, пешеходные мостки, лестницы, металлические ограждения и мощёние брусчаткой. В Велиже на улице Розы Люксембург обновили дорожное покрытие, установили бортовой камень, скамейки и урны, покрасили ограждение, смонтировали освещение и озеленили территорию.

В Смоленске благоустроили территорию у озера «Ключевое» — первый этап: тротуары из брусчатки, бортовой камень, укрепление откосов, скамейки и урны. За дизайн-проект второго этапа смоляне голосовали уже в этом году.