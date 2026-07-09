Сотрудники смоленского СК поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». В главной церемонии одновременной регистрации брака приняли участие 150 пар со всей страны. Смоленскую область представили сотрудники регионального Следственного комитета Владислав Шелпаков и Ирина Кинос. Их история началась с совместной работы над уголовным делом, а после успешного завершения расследования они поняли, что их объединяет не только любовь к справедливости, но и настоящие чувства.

Фестиваль в этом году приурочен к Году единства народов России и впервые прошёл в формате эстафеты: торжественные церемонии состоялись не только в Москве, но и в филиалах Национального центра «Россия» в других регионах. Участниками стали пары из всех федеральных округов страны, а также интернациональные и зарубежные пары из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Для молодожёнов организовали праздничное шествие и прогулку на яхтах по Москве-реке, работала интерактивная выставка «Три дома русской свадьбы» о свадебных традициях крестьянских, купеческих и дворянских семей. Мероприятие продлится до 9 июля: участников ждут открытые диалоги о семейных ценностях, лекции экспертов, гастрономический турнир и другие события. Каждая пара получила частицу огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» — символ семейного тепла, переданный из Мурома, где жили святые покровители брака Пётр и Феврония. Кульминацией станет музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба».

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленской области в этом году обновляют 70 общественных и дворовых пространств в рамках нацпроектов.