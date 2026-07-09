15 смоленских многодетных мам получили Почётный знак «Материнская слава»

Фото: Правительство СО.

В День семьи, любви и верности губернатор Василий Анохин вручил 15 многодетным мамам Почётные знаки Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Эта награда, названная в честь матери первого космонавта Юрия Гагарина, стала символом материнской мудрости, любви и преданности детям. Сегодня её носят уже 503 многодетные мамы региона.

Вместе со знаком каждая награждённая получает единовременную денежную выплату, которая с этого года увеличена почти вдвое. В Смоленской области сегодня проживают свыше 9 тысяч многодетных семей, и их число растёт. Для них действуют 32 меры поддержки, 20 из которых — денежные.

Власти продолжают расширять помощь семьям: совершенствуют региональные меры, реализуют программу повышения рождаемости, помогают молодым, студенческим и многодетным семьям. В этом году в календаре памятных дат появился новый праздник — День многодетной семьи, который впервые отметят 21 июля.

Губернатор поздравил всех многодетных семей региона с праздником и пожелал им здоровья, благополучия и счастья. Фотографии с церемонии награждения опубликованы в альбоме.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что сотрудники смоленского СК поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве в День семьи, любви и верности.