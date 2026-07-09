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НовостиОбщество9 июля 2026 4:46

Житель Смоленской области получил почти 7 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Духовщинский районный суд приговорил местного жителя к 6 годам 10 месяцам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Мужчина пытался сбыть наркотик общей массой 28,04 грамма, расфасованный в 13 полимерных пакетов, но не успел — его изъяли полицейские.

Защита просила смягчить приговор, посчитав его слишком суровым, но областной суд 8 июля оставил решение без изменений. Судьи указали, что наказание соответствует личности осуждённого и степени общественной опасности его действий.