Житель Смоленской области получил почти 7 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

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Духовщинский районный суд приговорил местного жителя к 6 годам 10 месяцам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Мужчина пытался сбыть наркотик общей массой 28,04 грамма, расфасованный в 13 полимерных пакетов, но не успел — его изъяли полицейские.

Защита просила смягчить приговор, посчитав его слишком суровым, но областной суд 8 июля оставил решение без изменений. Судьи указали, что наказание соответствует личности осуждённого и степени общественной опасности его действий.