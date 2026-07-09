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НовостиПроисшествия9 июля 2026 7:24

В Смоленской области за сутки горели баня, фургон и грузовик

В Смоленске машина врезалась в столб.
Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Смоленской области несколько раз выезжали на тушение пожаров. В Ярцеве на улице Победы загорелся фургон. В деревне Плоское Гагаринского округа горела частная баня — огонь повредил постройку на площади 8 квадратных метров, на месте работали 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. В селе Каспля-2 Смоленского округа ночью загорелся грузовой автомобиль. Также один раз ликвидировали горение мусора.

Вечером в Смоленске на улице 25 Сентября легковой автомобиль врезался в столб. Пострадавших нет. Пожарные отключили аккумуляторную батарею, чтобы исключить возгорание машины.

На водных объектах региона происшествий не зафиксировано.