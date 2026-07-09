Жительницу Сафонова будут судить за укрывательство убийства сожителя

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Сафоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Ей инкриминируют заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2026 года в одной из квартир Сафонова знакомая обвиняемой нанесла своему сожителю удар ножом в живот. Обвиняемая, зная об этом, по просьбе подруги обработала рану потерпевшего и наложила повязку, чтобы скрыть следы преступления, но за медицинской помощью не обратилась. Позже при допросе она сообщила следователю ложные сведения о непричастности знакомой к преступлению и умышленно скрыла факт причинения тяжкого вреда здоровью, который повлёк смерть потерпевшего.

Уголовное дело направлено в Сафоновский районный суд для рассмотрения по существу.