В Смоленской области продолжается набор в добровольческий отряд «Барс Смоленск»

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Новое территориальное подразделение комплектуется из граждан, пребывающих в мобилизационном резерве Вооружённых Сил РФ. Основная задача бойцов — защита критически важных объектов региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты исполняют обязанности исключительно на территории Смоленской области, в зону боевых действий их не направляют.

Аббревиатура «БАРС» расшифровывается как «Боевой Армейский Резерв Страны». Отряд «Барс Смоленск» состоит из управления и мобильных огневых групп, вооружённых стрелковым оружием, дронами-перехватчиками, автомобилями повышенной проходимости и техникой для обнаружения и подавления БПЛА. Бойцы полностью обеспечены экипировкой, бронезащитой и всей необходимой техникой. Добровольцы заступают на сборы по графику: 2 месяца на сборах, 2 месяца в резерве. Затем привлекаются к охране стратегических объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Контракт заключается на 3 или 5 лет. За время пребывания в резерве доброволец получает ежемесячные выплаты от 2,5 до 6,7 тысячи рублей в зависимости от должности. За мероприятия на сборах полагаются отдельные выплаты — до 56 тысяч рублей, также предусмотрены дополнительные выплаты от предприятий (от 100 тысяч рублей во время сборов). Есть возможность трудоустройства резервистов в штат объектов-прикрытия. Все добровольцы застрахованы и имеют социальные гарантии и медицинское обеспечение наравне с военнослужащими по контракту. Работодателю на время сборов выплачивается компенсация из расчёта средней зарплаты сотрудника.

В отряд принимают кандидатов до 52 лет. Для этого нужно подать заявление в военкомат по месту жительства, собрать пакет документов, пройти медкомиссию и аттестационную комиссию в воинской части-формирователе. Подробности — по телефонам +7(4812)68-71-45, 22-15-22 или в пункте отбора в Смоленске на улице Маршала Жукова, 12/2.