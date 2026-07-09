Мобильные медкомплексы Смоленской области приняли более 67 тысяч пациентов за полгода

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Передвижные медицинские комплексы активно работают в отдалённых населённых пунктах региона. Современное диагностическое оборудование позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. За первое полугодие мобильные бригады совершили более 1800 выездов, обследования прошли свыше 67 тысяч человек.

Выезды организованы в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению президента. В Смоленской области работают 52 передвижных комплекса. В состав бригад входят терапевт, акушер и рентген-лаборант. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований.

До конца 2026 года планируется охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами свыше 720 тысяч жителей области. Медицинские комплексы совершат суммарно более 3 тысяч выездов. Актуальный график работы опубликован на сайте регионального Министерства здравоохранения.