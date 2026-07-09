Смоленск голосует за перемены:16 территорий получат новую жизнь в 2027 году

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Больше 109 тысяч жителей Смоленской области решали, как будет выглядеть их город. Почти два месяца, 42 проекта и один главный вопрос - что получится на выходе: уютные скверы или очередные квадратные метры плитки?

Голос горожанина весит больше, чем кажется

Почти каждый десятый житель региона пришёл и проголосовал. Не за кандидата, не за партию - за конкретный сквер, дорожку или парк рядом с домом. Из 42 претендентов отбор прошли 16 объектов в 11 муниципалитетах - от областного центра до небольших сёл. Именно с ними в 2027 году начнут работать по программе благоустройства.

Цифра впечатляет - 109 тысяч проголосовавших. Но за ней стоит кое-что важнее статистики: люди не безразличны к тому, в каком городе живут.

Кто победил и где

География победителей охватывает весь регион.

В Вязьме - прилегающая территория у фонтана в сквере имени адмирала П. С. Нахимова. В Ярцево - Яблоневый сад на улице Максима Горького: здесь обещают новые дорожки, скамейки и зоны отдыха. Сафоново провело в финал сразу два объекта - центральную улицу Ленина и стадион на Ленинградской. Рославльский округ выбрал пешеходную зону от микрорайона 15 до улицы Мичурина.

Починок поставил на парк культуры и отдыха к югу от улицы Советской. Десногорск - на автовокзал и прилегающую территорию. Гагарин - на общественное пространство у дома № 28 по улице Строителей.

В Дорогобужском округе обновят пешеходную дорожку у дома № 33 на Комсомольской в посёлке Верхнеднепровский. Смоленский округ - сразу три точки: дорожка с лавочками вдоль озера в Пригорском, общественное пространство в Печерске и территория у дома № 25А по улице Мира в деревне Жуково. Руднянский округ - пешеходный маршрут от дома № 97 по улице Киреева до дома № 133 по Вокзальной.

Смоленск: три победителя и один фаворит

Отдельного внимания заслуживает голосование в самом Смоленске. Абсолютным лидером среди всех без исключения объектов стал бульвар Гагарина - за него проголосовали 11 961 человек. Как отметил глава города Александр Новиков, такой результат говорит сам за себя.

Также смоляне поддержали второй этап благоустройства территории у озера Ключевое - первый этап уже стартовал в этом году - и концепцию «Карманного парка» на улице Маршала Соколовского.

Новости встретили по-разному. Часть горожан восприняла их с осторожным оптимизмом. Другая - с нескрываемым скепсисом. И этот скепсис не беспочвенен.

Официальная позиция и экспертный взгляд

Смоленск исторически был городом садов. По данным краеведа Б. Н. Перлина, в петровскую эпоху отсюда вывозили яблоневые саженцы аж в Ригу. Сегодня в рейтингах самых зелёных городов России Смоленск даже не попадает в первую десятку. Как изменят город новые проекты?

В МБУ «Зеленстрой» ответили: работа ведётся. Ежегодно в Смоленске высаживается около 400 тысяч цветов - однолетних и многолетних, деревья сажают дважды в год. В прошлом году в грунт ушло более 500 деревьев и кустарников.

Цифры звучат убедительно - но только до разговора с урбанистом Сергеем Павленковым.

«Дефицит зелёных зон в городе острый. Нужно сажать не 500 деревьев, а 5 тысяч. Но при реконструкции улиц приоритет раз за разом отдаётся машинам, а не насаждениям. При благоустройстве всё мостят плиткой. При ремонте тротуаров корни деревьев подрезают или перекрывают им доступ к воде и воздуху - деревья засыхают», - объяснил он коллегам с сайта АиФ-Смоленск.

Павленков напоминает: несколько лет назад Смоленская область стала первым в России регионом, создавшим вокруг города защитный лесопарковый зелёный пояс. Но лес за чертой города - это не то же самое, что живое дерево на конкретной улице, где люди дышат выхлопами каждый день.

Что дальше

2027 год покажет, как эти 16 победивших проектов воплотятся в жизнь. Но главное уже случилось: горожане обозначили свои приоритеты. Теперь слово за теми, кто будет воплощать их в асфальт, плитку или - хочется верить - в живую зелень.