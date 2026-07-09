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НовостиОбщество9 июля 2026 13:55

В Смоленском онкодиспансере освоили новый метод установки порт-систем для химиотерапии

Источник:kp.ru
Фото: Минздрав Смоленской области.

Фото: Минздрав Смоленской области.

В рентген-хирургической операционной областного онкодиспансера прошёл мастер-класс от приглашённого эксперта — врача-хирурга МРНЦ им. А.Ф. Цыба Артура Петросяна. Специалист показал методику установки порт-системы для длительной противоопухолевой терапии с использованием ангиографа. Новый подход сокращает время операции и повышает точность процедуры по сравнению со стандартной методикой.

В перспективе ангиографическая установка будет использоваться для диагностики опухолей (ангиография, биопсия под лучевым контролем), локорегионарной терапии (химиоэмболизация, радиоэмболизация, абляция), а также для неотложных состояний — стентирования, дренирования, установки кава-фильтров и нейролиза для купирования боли.

Оснащение онкодиспансера позволяет внедрять современные малотравматичные методы лечения, не уступающие федеральным стандартам.