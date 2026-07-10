За ночь над Смоленской областью сбили 14 украинских беспилотников

Фото из архива. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь 10 июля силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили массированную атаку беспилотников над Смоленской областью. Уничтожено 14 вражеских БПЛА.

Благодаря действиям военных удалось избежать жертв и разрушений. Объекты инфраструктуры не пострадали. На местах падения обломков дронов работают оперативные службы, проводится обследование территорий.

Губернатор Василий Анохин выразил благодарность военнослужащим за обеспечение безопасности региона и призвал жителей сохранять бдительность. При обнаружении фрагментов беспилотников необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112, не приближаясь к ним.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что средства ПВО регулярно отражают атаки дронов над территорией области, а жителям рекомендуют не приближаться к обломкам и сразу звонить в экстренные службы.