В Гагарине капитально ремонтируют молодёжный центр «Энергия» — открытие запланировано на ноябрь

Фото: Правительство СО.

В Смоленской области продолжается системное обновление молодёжной инфраструктуры. В Гагарине идёт капитальный ремонт здания молодёжного центра «Энергия». Проект реализуется благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых», который проводит Росмолодёжь в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На модернизацию пространств привлекли федеральные средства.

В Гагарине появится современное многофункциональное пространство с коворкингом для работы и учёбы, зонами для молодых семей и международного клуба дружбы. Также в центре будет работать трансформируемый конференц-зал — его можно адаптировать под лекции, выставки и творческие встречи.

Сейчас в здании выполнен демонтаж внутренних помещений, возведены новые перегородки, залиты полы, оштукатурены стены, завершаются электромонтажные работы. Строители монтируют системы канализации и отопления. В ближайшее время приступят к ремонту входной группы. Открытие центра запланировано на ноябрь 2026 года.

Это не единственное учреждение, которое создают при федеральной поддержке. Сейчас идёт ремонт центра «Витамин» в Вязьме, а в следующем году отремонтируют Десногорский молодёжный центр.