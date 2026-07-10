В Смоленской области осудили москвича за попытку вывезти в Беларусь 142 старинные монеты

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснинский районный суд Смоленской области признал жителя столицы виновным в покушении на контрабанду культурных ценностей в крупном размере. В ноябре 2024 года мужчина на автомобиле «Mercedes-Benz CLA200» следовал из России в Беларусь. На контрольном посту «Красная Горка» в Краснинском районе пограничники остановили машину для проверки и обнаружили в рюкзаке на пассажирском сиденье нумизматический альбом с 176 монетами Германской империи.

Экспертиза установила, что 142 монеты выпущены более 100 лет назад и относятся к культурным ценностям. Их рыночная стоимость составила 742 050 рублей, что квалифицируется как крупный размер. Разрешительных документов на вывоз у мужчины не было, за их оформлением он не обращался. Довести задуманное до конца он не смог — противоправную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке: подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил штраф в размере 350 тысяч рублей. 142 монеты, признанные культурными ценностями, и автомобиль «Mercedes-Benz CLA200», использованный как средство совершения преступления, конфисковали в доход государства.