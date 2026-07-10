В Смоленске работает Кризисный центр помощи женщинам с детьми и беременным

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На базе ОГБУ «Смоленский центр психолого-социального сопровождения детей «Феникс»» в областном центре открыт Кризисный центр для женщин с детьми и будущих мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты готовы оказать поддержку тем, кто столкнулся с серьёзными жизненными трудностями.

В центре можно получить временное безопасное размещение, психологическую помощь для взрослых и детей, юридические консультации по вопросам защиты прав, взыскания алиментов, оформления документов, пособий и льгот. Также помогают в решении социальных и бытовых вопросов, составляют индивидуальный план выхода из кризисной ситуации.

Центр расположен по адресу: Смоленск, ул. Рыленкова, д. 8. Телефон для справок: 8 (4812) 55-30-74. Подробности — в официальном сообществе центра во «ВКонтакте»: vk.com/fenikssmol.