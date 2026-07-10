Смоляне выбрали название для площади у кинотеатра «Современник» — теперь она Фестивальная

Фото: Администрация г. Смоленска.

Опрос с вариантами, предложенными горожанами, проходил на странице главы Смоленска Александра Новикова ВКонтакте. Наибольшее число голосов набрал вариант «Фестивальная».

Название связано с кинофестивалем «Золотой Феникс», который проходит в «Современнике» с 2008 года. Это событие давно стало визитной карточкой города. Фестиваль задуман как конкурс фильмов, созданных актёрами, реализовавшими себя в режиссуре, и не имеет аналогов. Здесь вручают специальные призы имени великих земляков: Михаила Глинки, Александра Твардовского, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Сергея Конёнкова и Марии Тенишевой.

С 2007 года у «Современника» закладывают Аллею звёзд — каждый год в честь лауреатов фестиваля появляются новые именные плиты. Сегодня это одно из самых узнаваемых мест в центре города, где проходят кинопоказы, концерты, мастер-классы и встречи с творческими людьми.

Глава города Александр Новиков поблагодарил смолян за участие в голосовании и отметил, что название «Фестивальная» — логичное продолжение истории этого места, отражающее и кинофестиваль, и атмосферу праздника. Теперь название официально рассмотрят на комиссии по топонимике.