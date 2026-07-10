С начала 2026 года смоленские семьи более 5,3 тыс. раз распорядились средствами маткапитала

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Самым востребованным направлением остаётся ежемесячная выплата на детей до трёх лет. За первое полугодие Отделение СФР по Смоленской области перечислило на эту цель 217,8 млн рублей по заявлениям 3,2 тыс. семей.

Ещё 1,4 тыс. раз семьи направили материнский капитал на улучшение жилищных условий — перечислено свыше 978,1 млн рублей. Также родители активно используют средства для оплаты образования детей: по 701 заявлению учебным организациям перечислено более 42,2 млн рублей.

В Отделении СФР напоминают: семьи могут получить остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты, если он не превышает 10 тысяч рублей.