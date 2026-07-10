В Смоленском онкодиспансере открылось новое отделение опухолей головы и шеи

Фото: Минздрав Смоленской области.

На базе СООКД начал работу профильный стационар на 30 коек (25 круглосуточных и 5 дневных). Здесь принимают пациентов с опухолями губ, полости рта, глотки, гортани, щитовидной и слюнных желез, а также кожи головы и шеи. Команда собрана из опытных специалистов, в том числе из других регионов.

В отделении выполняют одномоментную реконструкцию после удаления опухолей, что позволяет сохранить качество жизни и сократить сроки реабилитации. Также проводят паллиативную помощь (трахеостомия, гастростомия), диагностическую хирургию и эндоскопию под наркозом. Специалисты занимаются восстановлением голоса после удаления гортани, пластикой дефектов, коррекцией рубцов и лечением предраковых состояний.

Особое внимание уделяют пациентам с опухолями щитовидной железы — операции выполняют с оптическим увеличением и микрохирургическим инструментарием. В планах отделения — внедрение микроэндоларингеальных резекций, эндоскопических и роботических вмешательств, а также малоинвазивных операций на щитовидной железе.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в онкодиспансере прошёл мастер-класс по установке порт-систем с использованием ангиографа для длительной противоопухолевой терапии.