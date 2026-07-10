Суд в Смоленске обязал владельца банковской карты вернуть 1,1 млн рублей жертве мошенников

Промышленный районный суд Смоленска взыскал с жителя региона в пользу потерпевшей из Бурятии неосновательное обогащение в размере 1 148 000 рублей, а также проценты за пользование чужими средствами — более 444 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

В январе 2024 года женщина под влиянием мошенников внесла через банкоматы в Улан-Удэ крупную сумму на банковский счёт, открытый на имя смолянина в Альфа-Банке. В тот же день деньги сняли в банкоматах в Барнауле. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), потерпевшая обратилась в суд с иском о возврате средств.

Ответчик утверждал, что карту никому не передавал и о движении денег не знал. Однако суд установил: заявление об открытии счёта и получении карты он подписал в электронном виде через мобильный банк. Деньги поступили на его счёт без законных оснований — в результате мошенничества, а не исполнения обязательств перед ответчиком. То, что средства позже похитили третьи лица, не освобождает владельца карты от их возврата.

Судьи подчеркнули: именно держатель карты несёт ответственность за сохранность своих банковских данных, а все негативные последствия от доступа третьих лиц к его счёту ложатся на него.