В Смоленске прошёл Международный медиафорум «Перекрёсток смыслов»

Фото: Правительство Смоленской области.

В КВЦ имени Тенишевых состоялся форум, организованный Союзом журналистов России совместно с Правительством Смоленской области. Участие приняли более 100 журналистов и медиаэкспертов из 11 регионов России, включая исторические территории, а также из Беларуси и Абхазии. Участников приветствовали в Смоленске, который в этом году носит статус Молодёжной столицы России.

Центральными темами стали сохранение исторической правды в цифровую эпоху, противостояние фейкам и роль искусственного интеллекта. Организаторы подчеркнули, что сегодня информация стала одним из главных инструментов влияния, поэтому важно, чтобы аудитория, особенно молодёжь, получала объективные знания и умела отличать правду от искажений.

Одной из ключевых площадок стала сессия «Наследники правды: как говорить с молодыми о подвиге». Вместе с военным корреспондентом Семёном Пеговым участники обсудили, как рассказывать молодёжи о Великой Отечественной войне современным и понятным языком, сохранять память о подвиге предков.

Обсудили и роль журналистского сообщества в развитии сотрудничества России и Беларуси. Отмечено, что в эту работу успешно вписывается инициатива Смоленской области по созданию в регионе первого туристско-информационного центра Союзного государства — Союзного Дома. Как отметил Президент Владимир Путин, центр будет предоставлять информацию о выставках, концертах и других культурных и мемориальных мероприятиях, которые пройдут в обеих странах.

Организаторы выразили признательность Союзу журналистов России за поддержку инициативы и всем участникам — за открытый диалог. По итогам форума уверены, что дискуссии помогут укрепить сотрудничество журналистов и станут основой для новых совместных проектов.