Детский сад на Краснинском шоссе в Смоленске готов на 75% — откроют до конца года

Фото из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Новое дошкольное учреждение на 150 мест возводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик завершил кладку стен, черновую штукатурку трёх этажей, монтаж оконных блоков и кровельные работы. Сделана разводка отопления, смонтированы внутренние двери, окрашены потолки и стены кабинетов третьего этажа и коридора, уложена плитка. Сейчас ведутся отделочные работы, укладка линолеума и монтаж пожарных лестниц, продолжаются работы по электрике.

Началось благоустройство территории: монтируют бордюрный камень, отсыпают щебень, завезено оборудование. Завершается устройство подъезда к детсаду и крылец. Строительство планируют закончить до конца 2026 года.

Развитие дошкольной инфраструктуры идёт по всему региону. В 2026–2027 годах планируется капитальный ремонт ещё 12 детских садов. В 2025 году завершили капремонт сада «Золотая рыбка» в Печерске и детского сада № 15 в Смоленске.