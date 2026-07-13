В Смоленске за два-три года приведут в порядок все дворы — начинают с освещения

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На общегородской планерке мэр Александр Новиков подвёл итоги субботнего обхода Ленинского района. Главная задача — дворы. Уже в этом году во всех дворах Ленинского района должны появиться новые фонари. Параллельно готовят контракты на освещение в Заднепровском и Промышленном районах. А со следующего года приступят к ремонту самих дорог во дворах и внутриквартальных проездов.

Сейчас вместе с Госжилинспекцией составляют список дворов, которые войдут в программу в первую очередь. «Городская управляющая компания» должна установить светильники над подъездами и на лестничных клетках в домах, которые у неё в управлении. Мэр обратился ко всем УК с жёстким предупреждением: если какая-то компания не выполняет свои обязательства, жители могут задуматься, стоит ли с ней работать дальше, либо вопросы будут решать через суд.

Во время обхода смотрели и на зелёные насаждения: кусты и деревья должны быть в порядке, трава — скошена. Если жители сами высаживают кустарники во дворах, они должны участвовать и в уходе за ними — обрезке, формировании крон. Если контакта нет — решения принимает УК. Дворы — это место, где живут, играют дети, и порядок в них общая ответственность.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что сегодня в Смоленской области ожидаются грозы и ветер до 17 м/с.