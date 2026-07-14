Смоленские семьи до 35 лет могут получить деньги на жильё

Фото из архива. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленской области продолжают помогать молодым семьям с жильём. В этом году 40 семей улучшат свои условия за счёт бюджета — выплаты уже получили 22 семьи, до конца года деньги перечислят ещё 18. Всего из бюджетов разных уровней направили более 51 миллиона рублей.

Претендовать на помощь могут семьи, где супругам ещё нет 35 лет и соблюдён ряд условий. Приоритет — у многодетных семей и семей участников СВО: таких среди получивших выплату в первом полугодии уже по 7.

Кроме жилья, в регионе действуют и другие меры: с 2026 года при рождении третьего или последующего ребёнка семья получает 300 тысяч рублей единовременно. Многодетным компенсируют 50% стоимости обучения детей в колледжах и вузах. Также работают пункты бесплатного проката почти из 30 предметов для новорождённых.

Узнать подробности и подать заявку можно в местной администрации или на сайте Министерства социального развития Смоленской области.