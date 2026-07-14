Участники СВО из Смоленской области могут отдохнуть в «Смене» со скидкой

Фото: Правительство Смоленской области.

В Смоленской области расширяют возможности для отдыха защитников. С этого года ветераны СВО и члены их семей могут получить льготную путёвку в социально-оздоровительный центр «Смена» в Красном Бору. Программа рассчитана на семь дней и включает проживание, питание и посещение бассейна. Воспользоваться скидкой можно раз в год.

Узнать подробности можно в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» по телефону (4812) 22-93-63 или у своего социального координатора, а также на сайте https://smena-smolensk.ru/.

Всего в Смоленской области действует 58 мер поддержки для участников СВО и их семей. Самые востребованные — профильные смены для детей бойцов, земельные участки или денежная компенсация вместо них, стипендии для студентов из семей участников СВО, горячее питание для школьников 5–11 классов.