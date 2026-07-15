Смоленская область стала первой в России по динамике вовлечения женщин в экспорт

Фото: Смоленский экспорт.

Регион занял 1-е место во Всероссийском конкурсе «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» в номинации «Динамика вовлечения в экспорт». Торжественная церемония прошла в Москве в Совете Федерации. Награду получили заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Кучумов и замгендиректора Центра поддержки экспорта Елена Заботина.

Это не разовая удача, а итог системной работы: Центр поддержки экспорта Смоленской области уже несколько лет держится в лидерах рейтинга Российского экспортного центра. В прошлом году объём поддержанного экспорта превысил плановый показатель более чем в 8 раз, а число малых и средних предприятий, заключивших экспортные контракты, — более чем в 5 раз.

Конкурс помогает выявлять лучшие практики работы с женщинами-предпринимателями. И Смоленская область год за годом подтверждает: мы умеем давать реальный результат. Особой гордостью стало победительство в номинации «Женский вклад в экспорт» — победу одержал «Гагаринский консервный комбинат».