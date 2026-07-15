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НовостиОбщество15 июля 2026 5:42

В Вяземской больнице отремонтировали четвёртый этаж — скоро начнут третий

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Вяземской ЦРБ завершается капремонт четвёртого этажа терапевтического корпуса. Работы стартовали в феврале и вышли на финишную прямую. За это время в палатах и кабинетах заменили окна на пластиковые, обновили подоконники, выровняли полы, стены и потолки, поменяли проводку. В санузлах уложили новую плитку. Во всём корпусе заменили стояки канализации и водопровода — теперь они соответствуют современным нормам.

Совсем скоро четвёртый этаж примет первых пациентов, а строители перейдут на третий этаж. Модернизация Вяземской ЦРБ продолжится и в других отделениях. Ремонт идёт при поддержке губернатора Василия Анохина.