В Вяземской больнице отремонтировали четвёртый этаж — скоро начнут третий

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Вяземской ЦРБ завершается капремонт четвёртого этажа терапевтического корпуса. Работы стартовали в феврале и вышли на финишную прямую. За это время в палатах и кабинетах заменили окна на пластиковые, обновили подоконники, выровняли полы, стены и потолки, поменяли проводку. В санузлах уложили новую плитку. Во всём корпусе заменили стояки канализации и водопровода — теперь они соответствуют современным нормам.

Совсем скоро четвёртый этаж примет первых пациентов, а строители перейдут на третий этаж. Модернизация Вяземской ЦРБ продолжится и в других отделениях. Ремонт идёт при поддержке губернатора Василия Анохина.