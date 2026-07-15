В Смоленске теперь будут бороться не только с борщевиком, но и с клёном-ясенелистным

Фото из архива. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 марта в России вступили в силу поправки в земельное и природоохранное законодательство. Теперь правообладатели участков обязаны защищать земли от опасных растений. Если раньше в списке главных врагов был борщевик Сосновского, то теперь к нему добавился клён ясенелистный. Этот агрессивный вид стремительно размножается, образует густые заросли, вытесняет местные растения, выделяет в почву вещества, угнетающие рост других культур. Его пыльца — сильный аллерген, а ломкая древесина угрожает проводам и коммуникациям.

В мэрии прошло совещание, как выстроить работу по-новому. Ответственность разделят: за общественные территории ответит «Зеленстрой», с УК и владельцами частных участков будут работать адресно. Штрафы серьёзные: для граждан — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 700 тысяч. Если собственник систематически игнорирует требования, землю могут изъять. Власти обещают держать вопрос на постоянном контроле.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Вяземской больнице завершается ремонт четвёртого этажа — скоро начнут третий.